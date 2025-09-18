お笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）の妻でタレントの南明奈（36）が17日、自身のインスタグラムを更新。テラスで水遊びを楽しむ長男（3）の写真を公開した。【写真】「足にキュッと力入れてるの可愛らしい」「楽しそう」テラスで水遊びを楽しむ3歳長男南は「テラスで息子くんと水遊び」とつづり、バケツや遊具を使って水遊びする長男の写真を2枚アップ。9月に入っても暑い日が続いていたが、やっと秋の気配を感じ始めたようで