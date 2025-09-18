【ロジクールG：ASTRO A20 X】 10月23日 発売予定 価格：27,280円 ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりゲーミングヘッドセット「ASTRO A20 X」を10月23日に発売する。価格は27,280円。 「ロジクールG」の高機能モデルを担う「ASTRO SERIES」に新製品「ASTRO A20 X」が登場。「PLAYSYNC AUDIO」に対応しており、ボ