岐阜県出身の歌手・LiSA（38）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。大物ミュージシャンとの2ショット写真を披露した。LiSAは「岐阜の大スター先輩、黒夢さんのZepp Tour 『CORKSCREW 2025』に行ってから、ひどく後遺症におかされてる」と告白。「黒夢さん、なんて最高なんだ。岐阜はなんて大スターを産んでくれたんだ…！！」と伝えた。「そして、この時代にこのライブを体感させてもらえるなんてなんて幸せなんだ…