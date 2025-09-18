熊本県の旧公立玉名中央病院の元院長が、業務上横領の罪に問われた裁判で、熊本地方裁判所が言い渡した無罪判決が確定しました。 【写真を見る】公立玉名中央病院の元院長「業務上横領」の裁判で無罪判決が確定熊本 旧公立玉名中央病院の元院長で医師の中野哲雄さん（73）は、2016年に研究費約700万円を着服し、車の購入費にあてたとして業務上横領の罪に問われていました。 9月3日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、預