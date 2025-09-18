米メタが発表したAIを搭載した新型スマートグラス「メタ・レイバン・ディスプレー」（メタ提供・共同）【シリコンバレー共同】米IT大手メタは17日、眼鏡のレンズに高解像度ディスプレーを内蔵し、人工知能（AI）を搭載した新型スマートグラス「メタ・レイバン・ディスプレー」を発表した。手首に専用バンドを装着すれば、指を動かすだけで筋肉の微細な動きに反応して操作できるのが特徴。販売価格は799ドル（約11万7千円）。9