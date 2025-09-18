歌手でタレントの荒木由美子（65）が18日、自身のインスタグラムを更新。JR横浜駅構内に設置された「赤い靴はいていた女の子像」をアップした。そして「横浜で待ち合わせ。分かりやすい所で待ってて…遠くから見ても直ぐにわかる（笑笑）」とつづり、「#横浜駅」「#赤い靴の女の子」「#待ち合わせ」とハッシュタグをつけて書き込んだ。そして、2枚目、3枚目には像の前で荒木を待つ、黄色いチェックのパーカーにデニム姿の夫の歌手