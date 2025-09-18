EIZOは9月18日、27型カラーマネジメント機能対応液晶モニターの新製品として、「ColorEdge CS2740-Z」「ColorEdge CS2731-Z」を発表した。9月25日に発売を予定しており、いずれもオープン価格。直販ではCS2740-Zが199,100円前後、CS2731-Zが141,900円前後。EIZO、クリエイティブ向けモニターに映像制作用のカラーモードを搭載した新モデルいずれも型番に“Z”のない「ColorEdge CS2740」「ColorEdge CS2731」の後継機種。これまでE