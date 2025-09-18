【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（７）】２００５年９月の秋場所。東幕下５枚目で５勝２敗の成績を残し、新十両昇進を果たしました。入門して何場所かたったころ、兄弟子たちに「何年ぐらいで関取になれるものなんですか？」と聞くと「４、５年で十両に上がったら大したもの」と言われたんですね。そこで初めて、自分の中で「５年以内、２０、２１歳で関取になる」という大きな目標ができた。入門か