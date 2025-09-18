元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（28）が2025年9月17日、自身のインスタグラムを更新。近況を報告し、現在の心境をつづった。「最近はゆっくり過ごしてます」渡邊さんは「緑に囲まれてデトックス！」と切り出し、「仕事を再開してから夏までずっとバタバタだったので、最近はゆっくり過ごしてます」と近況を報告した。このところは「以前に比べ、体力がなくなってしまったし、まだ調子に波があって」とし、「波がプラスに大