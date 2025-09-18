※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に直面しますが、実際に関係を持っていたのは藤枝でした。元夫から退去を迫られた芹は、藤枝の同棲要求を避けつつ物件探しに奔走します。一方、草太は転職が決まり、妻は恩人・葉山から「妻以上に大切な人はいない」と語っていた夫の本音を知り、前向きな気持ちを取り戻します。