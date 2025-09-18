浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１８日、ホーム鹿島戦（２０日・埼スタ）に向けた取材に応じた。前節Ｇ大阪に敗れて８位に後退し、２位鹿島との勝ち点差は８。鹿島とはリーグ戦で７試合連続でドローが続くが、優勝争いに食らいつくためには勝利が必要な一戦に向け「鹿島戦がクラブ、サポーター、我々にとってどれほど重要な試合なのか。たくさんの要素を考えても、勝たなければいけない試合。浦和にとって、ホームゲームはより