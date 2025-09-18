カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。今回は、2025年9月18日時点で発表されている9月19日以降に開催の「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。話題のグルメ、10％オフで買えるかも「お客様感謝セール」と「オープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。