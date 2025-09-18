鹿角市八幡平で男性2人がクマ1頭に襲われけがをしました。2人は、山林で電柱の管理業務中だったと話しているということです。消防によりますと、鹿角市八幡平坂比平で50代と20代の男性2人がクマに襲われました。午後2時25分ごろ、襲われた2人のうち、1人から通報があったものです。50代の男性は顔から出血していて、ドクターヘリで運ばれました。20代の男性は足をかまれたとみられ、鹿角市内の病院に搬送されています。2人と