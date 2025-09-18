9月19日（金）の『徹子の部屋』に、古村比呂が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ドラマ『チョッちゃん』で黒柳徹子の母・朝さん役を演じた古村。13年前、46歳のときに子宮頸がんと診断され手術を受けるが、その5年後に再発。その後、再々発を経て現在は4度目のがんと闘っている。がんとの向き合い方が変わってきたと語る古村のおすすめは“ため息をつくこと”。医師とのコミュニケーションの取り方も変化してき