１８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。米利下げや円安などを手掛かりに日経平均株価が大幅高となり、投資家のリスク選好姿勢が強まったことが債券の重荷となった。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを決め、ＦＯＭＣ参加者による政策金利見通し（ドットチャート）では年内２回の会合（１０月と１２月）でも利下げするというシナリオが示された