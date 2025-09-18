クロスキャットがこの日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を８１億円から８２億円（前期比２．０％増）へ、営業利益を７億６０００万円から８億７０００万円（同０．６％増）へ、純利益を５億円から６億５０００万円（同１１．５％増）へ上方修正し、減益予想から一転して増益予想とした。 コア事業である金融向けの案件が好調に推移したことに加えて、開発の生産性が向上したことで、売上原価率が改