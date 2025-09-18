（台北中央社）台湾コンテンツの海外展開を推進する台湾クリエイティブ‧コンテンツ‧エイジェンシー（文化内容策進院、TAICCA）は8月下旬から今月上旬にかけて、出版取次大手トーハンと協力し、日本とタイで業界関係者向けのPRイベントを開催した。海外市場で受け入れられるポテンシャルやメディアミックス展開、リメークの可能性を持つ台湾のオリジナル作品100点余りを紹介した。TAICCAが17日、報道資料で明らかにした