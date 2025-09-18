18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比610円高の4万5220円で取引を終えた。出来高は4万1676枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては83.43円安。 株探ニュース