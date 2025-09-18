18日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比18.5ポイント高の3143.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万9136枚だった。この日のTOPIXの現物終値3158.87ポイントに対しては15.37ポイント安。 株探ニュース