18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比175ポイント高の2万8280ポイントで取引を終えた。出来高は2136枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8406.84ポイントに対しては126.84ポイント安。 株探ニュース