18日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前日清算値比2ポイント高の755ポイントで取引を終えた。出来高は2181枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値761.53ポイントに対しては6.53ポイント安。 株探ニュース