18日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比1.5ポイント安の1927ポイントで取引を終えた。出来高は228枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1937.66ポイントに対しては10.66ポイント安。 株探ニュース