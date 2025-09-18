ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたフィリーズとの試合後、今後のポストシーズンに言及。自身がリリーフとして登板する可能性だけでなく、外野守備につくことも視野に入れていることを明かした。それを伝え聞いたデーブ・ロバーツ監督は「そういうことを言ってくれるのは素晴らしい」とチームファーストの考えを歓迎しな