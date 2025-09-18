中国の航空会社、北京首都航空はこのほど、客室でのペット同伴搭乗サービスをアップグレードすると発表しました。中国国内23都市のハブ空港を出発する国内線エコノミークラスで、旅客が猫や犬を同伴して搭乗できるサービスを提供します。この取り組みは、従来までの航空業界における「人とペットの分離」の制限を打破し、細分化されたサービスにより、数千万に上るペット飼育家庭の旅行ニーズに応えています。 従来までの航空輸送