Image: EVISION 「光学迷彩」というワードでピンッと来た方も多いはず。漫画/アニメ『攻殻機動隊』に登場する、服に周囲の風景を映し出すことで利用者の姿を隠す技術「光学迷彩」。その技術の再現を目指して東京大学・慶應義塾大学の研究者たちが開発した「GHOSTGRAM」という特許技術が、 株式会社EVISIONに譲渡されたことが発表されました。光学迷彩が市販される未来がやってくる…かも？ E