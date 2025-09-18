【MLB】ドジャース 5ー0 フィリーズ （9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】大谷、51号直後に見せた“一瞬の表情”完璧な一打を放ったヒーローの表情をカメラが見逃すわけがなかった。ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場すると、第4打席で今季51号目となる本塁打を放った。本塁打王争いのライバルであるシュワーバー内野手の目の前で2本差と迫る一打を放ち、そしてチームの勝利を確実とす