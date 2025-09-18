アイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、19日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58〜)に出演する。Aぇ! groupの佐野晶哉今回は、千鳥のノブと大悟、ゲストに佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)、佐野、津田篤宏(ダイアン)、永野、山田邦子が出演する。身長180cmの高身長ながら、足のサイズは24.5cmという佐野。「小学4年生と同じくらいのサイズ」と語り、ロケでは大きな靴を用意されて困るこ