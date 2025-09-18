Googleは現地時間9月17日、MCP(Model Context Protocol)の拡張として利用できるオープンソースのプロトコル Agent Payments Protocol(AP2)を発表。GitHubにその開発仕様(v0.1.0)を公開した。プラットフォーム間におけるAIエージェントに加盟店間の安全でコンプライアンスに準拠した取引を推進するもので、4月に発表したAI同士が自律的に連携してタスクをこなすためのプロトコルAgent2Agent (A2A)に続くものだ。購入や決済を扱うた