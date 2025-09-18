ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が17日より、2026年に創業100周年を迎えるギフト販売専門企業大手のシャディと初となるコラボレーションイベント「Vライバー限定! 17LIVEコラボおせちに掲載のチャンス!」を開催している。「Vライバー限定! 17LIVEコラボおせちに掲載のチャンス!」○PRポスター広告への掲載権も「17LIVEコラボおせちに掲載のチャンス!」は、「17LIVE」で活動中のVライバーであれば、誰でも参加が可能。本日より