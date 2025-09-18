◇MLB ドジャース 5-0 フィリーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースがフィリーズに勝利し、今季51号を放った大谷翔平選手についてロバーツ監督が称賛しました。ドジャースは先発のスネル投手が7回12奪三振無失点の好投。大谷選手は8回に2戦連続のホームランを放ちダメを押すなど、投打かみ合いフィリーズとのカード最終戦に勝利しました。ロバーツ監督はこの日の試合を振り返り、「我々には勝利が必要だった。素晴ら