◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)ディーン元気選手が17日、男子やり投げに出場。77m01で2大会ぶりの予選敗退。試合後には腰椎を骨折したまま出場していたことを明かしました。ディーン選手は1投目で77m01を記録すると、その後記録を伸ばすことができず。2投目は76m58、3投目は72m89となり、結果は予選敗退となりました。試合後取材に応じたディーン選手は「残念でした。なかなか思った準備ができないまま今日を迎え