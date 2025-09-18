元日向坂46の「みーぱん」こと佐々木美玲（25）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。アイドル時代にキュンとした体験を語った。佐々木は「車とかで、帰り道、お仕事うまくいかなくて『今日はダメだったな』って1人でしくしく泣いてたときがあったんですけど。メンバーと一緒に移動だったんですけど、気づかれたくなくて、1人で静かに泣いてたら、前に座ってた齊藤京子が後ろを見ずに、ティッシ