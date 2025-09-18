FRIDAYは大手広告代理店が持つ極秘データをもとにキャスティング会社社長、ＣＭプランナーを取材。彼らが持つデータと照らし合わせながら、人気アスリートと芸能人の「最新ＣＭギャラリスト」を作成した。リストの数字は相場と言うべき交渉の叩き台となる額で、クライアントとの関係性や条件により、上下する。永野芽郁は「開店休業」人気芸能人たちのＣＭギャラはほぼ、知名度＆実績にちなんだ並びとなっている。橋本環奈（26）、