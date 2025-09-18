１５日、山東省海陽市の東方航天港海上発射台で第１段推進システムの試験を行う液体燃料ロケット「天竜３号」。（海陽＝新華社配信）【新華社済南9月18日】中国山東省海陽市の東方航天港にある海上発射台で15日、ハイテク企業の北京天兵科技が独自開発した大型液体燃料ロケット「天竜3号」が第1段推進システムの試験に成功した。「天竜3号」は2022年3月に開発が始まり、全長は72メートル、離陸重量が約600トンある。ロケット