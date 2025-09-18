◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１９８４年の話だ。千葉の柏に、ある青年がいた。大学入試に失敗し、浪人中だった。夏の終わり。ナイター中継を見ていたら、「巨人・新人テストのお知らせ」が流れた。面白そうだな。一丁やってみるか。だが、体はなまっていた。家から５０メートル先の自販機にもスクーターの「スズキ・ジェンマ」で向かっていたほどだ。冷やかしのつもりだったが、多摩川グラウンドで５０メートル走と遠