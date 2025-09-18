Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＤＦ高尾瑠（２８）がプレーを使い分け、２試合ぶりの勝利を目指す。札幌は１８日、アウェー・徳島戦（２０日）に向けて、大和ハウスプレミストドームのサブグラウンドで調整した。フルメニューを消化した高尾は、退場者が２人出た影響から１―５で敗れた前節・いわき戦から仕切り直しとなる一戦へ「あのような試合でもサポーターの人たちはすごく応援してくれたので。徳島戦は本当に落とせない戦い