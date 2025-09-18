大阪支部の井上忠政とボートレース宮島のPR隊が18日、23日に開幕するプレミアムG1「第12回ヤングダービー」をアピールすべく、大阪市北区のスポニチ編集局を訪れた。宮島では11年新鋭王座決定戦以来となる若手の頂上決戦を迎える。ヤングダービーとしては初開催となる本競走に東西52人の新鋭が集結する。前回大会で優出3着だった井上は初日（23日）の12Rドリーム戦に3号艇で登場。吉田裕平、末永和也、新開航、定松勇樹、中