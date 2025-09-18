テレビ朝日「じゅん散歩」（月〜金曜前9・55）が16日に放送され、ナレーションを務める同局の下平さやかアナウンサー（52）が番組開始10周年を記念してタレントの高田純次（78）と一緒に東京・代々木上原を散歩。夫である巨人・長野久義外野手（40）に対する可愛らしい不満を口にする場面があった。2015年9月28日にスタートした同番組。この日は下平アナがいつものスタジオを飛び出し、「10年来の“相棒”」として高田とともに