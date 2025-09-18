栃木県・宇都宮市で車が電柱に突っ込む事故があり、運転手の男性がケガをしました。当時、強く雨が降っていて視界が悪い状況だったということです。18日午後1時頃、宇都宮市越戸で乗用車1台が電柱に突っ込みました。目撃者によりますと、乗用車は反対車線にはみ出し、そのまま電柱にぶつかったということです。この事故で運転手の男性がケガをして病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。また、事故当時は雨が激し