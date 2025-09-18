茨城県土浦市で電線から火花が出たとの通報が相次ぎ、落雷によるものとみられています。消防によりますと、18日午後3時すぎから約15分の間、茨城県土浦市内で電線から火花が出たとの内容などの通報が4件相次いだということです。落雷により火花が出たとの情報があるということです。現時点でけが人がいないという事です。消防が対応にあたってます。また土浦市内では午後3時半時点でおよそ9370軒が停電しています。周辺では当時、