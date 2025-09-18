11月に行われる宮中行事の「新嘗祭」で献上されるコメを収穫する「抜穂式」が9月18日石川県川北町で行われました。今年、県内から新嘗祭に献上するコメを育てる献穀田に選ばれたのは、川北町与九郎島の披岸智範さんの田んぼです。新嘗祭は収穫された穀物を献上し、秋の実りに感謝する宮中行事の1つです。18日は川北小学校の5年生がかすりの着物を身にまとった刈乙女姿で「ひゃくまん穀」の稲穂を丁寧に抜き取りました。披岸さんに