バイドゥは、キーボードアプリ「Simeji」で、新レイアウト「デフォルト配列G」の提供を開始した。 「デフォルト配列G」は、Androidの標準的なキー配置をベースにしたもの。戻るボタン、カーソル移動、記号、言語切替の配置を見直したもので、ユーザーにとってはキー配列の新たな選択肢になる。 変換を確定した後でも、左上の矢印ボタンを押すと確定前に戻る。また