公園トイレで当時中学2年生の女子生徒と性交か 20歳のアルバイト逮捕

2025年9月18日 15時45分

大阪市住之江区に住むアルバイトの20歳男が逮捕された
公園の公衆トイレで当時中学2年生の女子生徒と性交をした疑い
女子生徒とはSNSで知り合ったとされ、警察の調べに容疑を認めている