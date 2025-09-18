北海道警察は、道内で「国勢調査」を装った不審なメールが複数確認されているとして、注意を呼びかけています。道警によりますと、2025年9月16日から17日にかけ、「『国勢調査2025』御協力のお願い 回答義務あり」という件名の不審なメールが複数確認されているということです。メール内には「オリジナル記念品」の贈呈を呼びかける文面のほか、「オンライン回答」と称した偽のURLが記載されています。 国勢