ＪＥＲＡセ・リーグで２位につけるＤｅＮＡは１８日、「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」ファーストステージのチケット発売概要を発表。レフト外野エリアを全てホーム外野指定席に設定した。ビジター応援エリアは、左翼ポール際上部のウィングエリア（ＳＴＡＲＳＩＤＥ）のみとなる。オフィシャルファンクラブメンバー対象の先行抽選販売は１９日から、同ビジター応援エリアの先行抽選販売は２０日から受け付