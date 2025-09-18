歌手の山本譲二（75）が17日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）にゲスト出演。大ヒット曲「みちのくひとり旅」のマル秘エピソードを明かした。山本は山口県・早鞆高3年の夏に甲子園に背番号10で出場し、1回戦の松商学園戦で代打として内野安打を放っている。山本は「『みちのくひとり旅』普通振りなかったんですよ」と30歳の時に発売し、大ヒットした楽曲に当初は振りつけがなかったと告白。だがマネジャー2