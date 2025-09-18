茨城県つくば市で午後2時55分ごろ、「突風で2階建ての建物がくずれている」と通報がありました。【写真を見る】【速報】茨城・つくば市で突風被害か2階建て建物が倒壊消防によりますと、木造2階建ての建物1棟が倒壊したということです。この倒壊によるけが人はいないということです。消防と警察が被害状況を確認しています。当時、茨城県全域には、竜巻注意情報が発表されていました。