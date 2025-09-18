飼育していた猫計２５匹を死なせたり、虐待したりしたとして、熊本県警は１８日、熊本市北区、無職の女（５１）を動物愛護法違反（虐待）の疑いで逮捕した。発表によると、女は昨年２月頃から今年６月２日の間に、自宅や隣接する貸家で猫１３匹を衰弱死させ、別の１２匹を排せつ物や猫の死骸がある不衛生な環境で飼育する虐待を加えた疑い。「預かる猫が増えて手間や費用がかかるようになり、飼育が面倒になった」と供述してい