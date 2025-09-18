岐阜県警本部政府備蓄米をスーパーで購入し、上乗せした価格で転売したとして、岐阜県警は18日、国民生活安定緊急措置法施行令違反（米穀の転売禁止）の疑いで、同県本巣市の小売店と、小売店の30代男性経営者と30代女性アルバイト店員を書類送検した。捜査関係者への取材で分かった。県警によると、同容疑での立件は全国初とみられる。捜査関係者によると、書類送検容疑は6月下旬〜7月中旬、県内のスーパーで購入した10キロの