ドジャース大谷翔平選手が51号ホームランを放ちました。18日の全打席をお伝えします。【映像】51号ホームラン本拠地でのフィリーズ戦に1番指名打者で先発出場の大谷。第1打席は初球を打って、セカンドゴロに倒れます。第2打席は、ランナー1・3塁での場面。大きな当たりでしたが、ひと伸び足りずレフトフライ。5回の第3打席は、外角の変化球に見逃しの三振。8回、先頭打者での第4打席。2試合連続となる第51号のソロホーム